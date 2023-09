Emploi étudiant : comment en trouver un rapidement ?

Le désavantage des étudiants pour se vendre auprès d’un employeur est très souvent l’absence d’expérience et de certification. Les tâches confiées seront rarement complexes, et les candidats seront notamment jugés sur l’impression qu’ils donnent. Pour montrer votre sérieux et votre fiabilité, prenez le temps de rédiger un CV de qualité et une lettre de motivation au besoin. Remettre son CV en main propre plutôt que se contenter d’un mail est souvent un signe d’investissement apprécié des recruteurs. Prenez aussi le temps de vous renseigner sur l’entreprise pour montrer que vous n’êtes pas venus par hasard.

Car si le salaire est le plus souvent la motivation principale dans un job étudiant, vous trouverez plus facilement en cherchant dans un domaine qui correspond à vos points forts. L’idéal est de trouver un domaine qui se rapproche de celui de vos études. Non seulement cela vous rendra plus crédible, mais cette expérience aura plus d’intérêt sur votre CV. Si votre domaine d’apprentissage est difficilement applicable à un emploi étudiant, visez les postes pour lesquels vous pourrez mettre en avant vos autres qualités et compétences. Par exemple, si vous êtes très à l’aise avec les langues, les postes liés au tourisme sont à viser. Par définition, les étudiants ne sont disponibles qu’une partie du temps. Orientez-vous donc vers des entreprises et des postes dont la nature même s’accorde à des horaires et des rythmes particuliers.