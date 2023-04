Emploi : que va changer la présomption de démission, entrée en vigueur ce mardi ?

Selon elle, la mesure pourrait créer de ce fait une nouvelle vague de licenciements, mais pour "inaptitude". Ce motif intervient après une décision d'un médecin du travail, considérant comme dangereuse pour la santé d'un salarié la poursuite de son travail. "L’employeur et le salarié seront perdants : l’employeur devra [payer] l’indemnité de licenciement et devra gérer les absences du salarié malade", poursuit l'avocate. "Le salarié, quant à lui, aura perdu sa santé, il sera plus difficile pour lui de retrouver un emploi." Jusqu’à cette validation par le Conseil constitutionnel, la Cour de cassation soulignait jusqu’à présent que "la démission ne se présume pas".