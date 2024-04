Emploi : les avantages et inconvénients des plateformes pour trouver un petit boulot

Jardinage, ménage, ou baby-sitting sont des services qui ne nécessitent pas toujours l’intervention d’un professionnel. Grâce à Internet, les "petits boulots" peuvent être proposés sur des plateformes mettant en relation des particuliers. Cela peut être une solution pratique et économique, mais il faut toutefois en comprendre les enjeux.

Les nouvelles technologies ont permis le développement de nombreuses plateformes d’échange entre particuliers. Achat de seconde main, location de matériel ou de logements, bons plans… Les offres sont nombreuses et ont également conquis le monde du travail. Dans la foulée de la crise économique, les plateformes de "jobbing" se sont développées aux États-Unis puis en Europe. Ce terme désigne une pratique assez connue des étudiants : accomplir de petits travaux pour des particuliers. Babysitting, ménage, jardinage, bricolage, déménagement garde d’animaux, cours de soutien… Les prestations possibles sont variées. Elles peuvent faciliter la vie des particuliers, mais la prudence reste de mise.

Pourquoi utiliser une plateforme de jobbing ?

Yoojo, Jobijoba, Allovoisins, Frizbiz, NeedHelp… Les plateformes de "jobbing" entre particuliers se sont multipliées en quelques années, avec chacune des offres et conditions différentes. Faire tondre sa pelouse, monter un meuble ou promener son animal de compagnie ne nécessite pas l’emploi d’un professionnel. Le jobbing permet de ne payer que pour un petit coup de pouce. Le prix s’en ressentira donc.

La plupart des activités proposées sur ces plateformes entrent dans le cadre des services à la personne. Ainsi, il est possible de déduire jusqu’à 50 % du paiement de ses revenus. Certains sites autorisent également l’utilisation de Chèques Emploi Service Universel (CESU). Enfin, les plateformes font généralement office d’intermédiaire dans le paiement. Elle conserve la somme versée le temps que le service soit effectué et ne la débloque que s’il a été rempli. Le travailleur est ainsi assuré d’être payé et l’employeur ne sera pas débité en cas de problème.

Pour le travailleur, cela permet de générer des revenus complémentaires sans pour autant avoir à s’engager sur le long terme auprès d’un employeur, de travailler à selon ses besoins et de varier les missions. Les sites leur offrent par ailleurs une visibilité bien plus importante qu’une affichette dans une boulangerie, et peuvent rassurer les éventuels employeurs.

Ce qu’il faut savoir avant de passer par ces plateformes

Recourir à des services via une plateforme de ce type nécessite tout de même de faire preuve d’une certaine confiance. Souvent, cela revient à ouvrir son domicile à un étranger. Le travailleur risque de son côté de devoir revoir ses exigences de salaire à la baisse. Car il faut compter avec la rémunération du site et la concurrence parfois très importante. Recourir aux services d’un travailleur non-professionnel n’est par ailleurs pas anodin lorsque les tâches impliquent des risques de dégradation. Par exemple pour de menus travaux. Les prestataires n’ont pas à avoir d’assurance autre que la responsabilité civile. Les plateformes peuvent proposer un service d’assurance, mais ce n’est pas systématique ni gratuit. Il faudra donc bien vérifier les conditions. La disponibilité d’un travailleur n’est par ailleurs jamais garantie.

Enfin, il faut bien noter que les petits boulots n’échappent pas à toute réglementation. Un particulier a l’obligation de déclarer l’emploi d’une personne à l'Urssaf. Là encore, les plateformes peuvent remplir cette tâche. Le travailleur devra de son côté déclarer ses revenus complémentaires au fisc, ou éventuellement créer une micro-entreprise ou prendre le statut d’auto-entrepreneur.