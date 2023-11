Emploi : le taux de chômage des personnes en situation de handicap a-t-il reculé "de 18% à moins de 13%" en France ?

Dans la majorité, on se réjouit de voir le chômage des personnes en situation de handicap diminuer. Une députée note qu'il est passé de 17 à 13% depuis 2017. Cette évolution est attestée par un récent rapport de la Dares, qui pointe toutefois des difficultés persistantes.

"Un chiffre encourageant". C'est de cette façon que la députée de la majorité présidentielle Ingrid St Dordain commente l'évolution du taux de chômage chez les personnes en situation de handicap. Alors que se déroule la Semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées (SEEPH), l'élue de la Somme glisse que "depuis 2017", nous sommes passés d'un taux de "18% à moins de 13% dans notre pays" parmi cette catégorie de salariés.

Une dynamique similaire à celle du reste de la population

Contrairement aux chiffres du chômage pour l'ensemble de la population, rendus publics tous les mois, nous ne disposons pas d'actualisations aussi fréquentes en ce qui concerne les Français qui présentent un handicap. Des données annuelles sont néanmoins disponibles, condensées et relayées par la Direction de l'animation de la recherche, des études et des statistiques (Dares), un organe sous la tutelle du ministère du Travail.

À la mi-octobre, cette institution présentait des éléments encourageant à travers l'une de ses publications. Soulignant que "le taux de chômage des personnes reconnues handicapées" avait reculé "nettement entre 2015 et 2022". Certes, le taux d'emploi des personnes reconnues handicapées ne dépasse pas 38%, "soit près de deux fois moins que dans l’ensemble de la population", mais le taux de chômage dans cette catégorie de la population baisse de manière constante. De 17,6% en 2017, il est passé à 12% l'an dernier, confirmant ainsi la déclaration de la députée Ingrid St Dordain.

Le taux de chômage a diminué de 5 points chez les personnes reconnues handicapées. - Dares

On compte en France "un peu plus de 2,9 millions des personnes âgées de 15 à 64 ans" qui "disposent d’une 'reconnaissance administrative d’un handicap'". Des personnes qui représentent "7,1% de la population en âge de travailler" et qu'il est important d'accompagner au mieux dans le monde professionnel. Si elles souffrent toujours de difficultés plus importantes dans l'accès à l'emploi, les personnes qui présentent un handicap "sont également deux fois plus fréquemment dans des situations d’inactivité proches du chômage", pointe la Dares. En effet, "8 % d’entre elles se situent dans le halo autour du chômage, contre 4% pour l’ensemble de la population".

Le magazine Faire Face, qui suit au quotidien l'actualité du handicap, peine à se réjouir entièrement de ces chiffres du chômage. En effet, il s'arrête sur un élément mis en avant par la Dares, et qui explique en partie la baisse des courbes observées sous la présidence d'Emmanuel Macron. "Entre 2019 et 2022, les personnes handicapées ont été très nombreuses à se retirer du marché du travail", souligne le média. Une situation illustrée par "le recul de leur taux d’activité" qui a "chuté de deux points sur cette période".

"Les personnes reconnues handicapées sont potentiellement plus sensibles à la situation sanitaire, ce qui peut les conduire à des retraits d’activité plus marqués et plus durables", a ainsi souligné la Dares. Si ces chiffres du chômage positifs s'expliquent en partie par une amélioration du contexte économique, on l'analyse aussi, du côté des personnes en situation de handicap, par un retrait de certains individus du marché du travail.

