Emploi : les jeunes diplômés rencontrent de plus en plus de difficultés à trouver un travail

Actuellement, plus d'un tiers des jeunes sortis à 16 ans ou moins des études mettent deux ans ou plus à trouver leur premier emploi. Mais ce délai n'a pas eu la même importance selon les générations. Il fallait au moins deux ans entre la fin des études et les débuts dans l'emploi pour un jeune sur trois ayant terminé l'école à 16 ans ou moins jusqu'en 1973. Cela concernait plus de la moitié lorsque la sortie du système scolaire avait lieu entre 1984 et 1993 et près des trois-quarts à partir de 2002.