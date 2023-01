Salaire, avantages, télétravail... Comment négocier pour être gagnant à la fin du mois ?

C'est donc le bon moment pour demander une hausse de salaire à son patron ?

Cela dépend bien sûr des secteurs, mais dans ceux qui manquent de main d'œuvre, en effet ! Les entreprises cherchent à fidéliser leurs collaborateurs, parce qu’elles voient la difficulté que c’est de recruter. C’est l’occasion de pouvoir discuter et échanger avec sa direction, d'autant que dans ce contexte, les sociétés sont plus ouvertes aux négociations et aux discussions sur les salaires.

Par ailleurs, aujourd'hui, pour demander une augmentation, il faut prendre en compte davantage de paramètres, notamment avec le développement du télétravail. Il faut résonner sur comment on se sent sur son poste de travail, quelle est notre qualité de vie, quels sont les avantages à côté du salaire. Le travail à domicile est un avantage qui se négocie aujourd'hui en entretien. Il faut résonner dans la globalité et pas seulement sur : "Je me retrouve devant mon patron et je vais négocier mon salaire annuel". Non, je vais discuter de mon salaire, je vais discuter des avantages à côté qu’il peut m'offrir en plus et je vais discuter de télétravail. La négociation, elle doit être globale, elle ne doit pas être vue que sur le prisme de l’augmentation de salaire.