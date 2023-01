Semaine de l’Apprentissage dans l’Artisanat : la voie royale pour trouver son métier

Regroupant plus de 1 830 000 entreprises, l’Artisanat offre une incomparable diversité d’activités (plus de 500 !) dans ses quatre grandes familles de métiers : alimentation, fabrication, bâtiment et services. Des métiers de proximité, non-délocalisables et donc générateurs d’opportunités professionnelles : près de 500 000 postes sont à pourvoir sur tout le territoire. Une aubaine pour les jeunes de 16 à 29 ans qui peuvent se lancer dans la voie de l’apprentissage - un authentique tremplin autant qu’un mode d’entrée progressive dans la vie active. L’apprentissage conjugue en effet une formation diplômante dans un CFA (Centre de formation d’apprentis) et un travail salarié. Une formule gagnant-gagnant qui ne cesse de faire des émules : en 2022, le réseau des CMA a ainsi recensé 112 000 jeunes en contrat d’apprentissage, soit une hausse de 2,5 % d’autant plus remarquable dans la situation post crise sanitaire. Parmi ces apprentis, 90 % préparent un diplôme de niveau 3 à 5 - soit du CAP au Bac +2 - au sein de l’un des 137 CFA dont la valeur, très appréciée, facilite grandement leur insertion professionnelle : 80 % d’entre eux trouvent un emploi dans les 7 mois suivant l’obtention de leur diplôme.

Coordonnée par les CMA, accueillie dans tous les CFA sur l’ensemble du territoire, la Semaine de l’Apprentissage dans l’Artisanat est l’occasion de faire le point sur son parcours en découvrant des formations, des métiers, des entreprises lors de journées de portes ouvertes ; en échangeant avec des artisans, des formateurs ou des apprentis en cours de cursus ; en assistant à des conférences ou des webinaires… C’est donc LE rendez-vous immanquable pour ouvrir ses perspectives… voire trouver sa vocation.