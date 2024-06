Les jours de réduction du temps de travail (RTT) sont cumulés par tous les salariés qui travaillent au-delà de 35 heures par semaine. Selon la convention collective de l’entreprise, certains jours peuvent être posés par l’employeur, sans que le salarié puisse les refuser. En revanche, il doit vous en informer en amont pour que vous puissiez vous organiser et en discuter.

À l’approche des vacances d’été et d’une possible baisse d’activité de certains secteurs et entreprises, notamment en Île-de-France avec les Jeux Olympiques de Paris 2024 qui arrivent, des salariés peuvent être contraints de poser leurs RTT, cumulés tout au long de l’année. Si, en règle générale, ces jours de réduction de temps de travail (RTT) sont posés par le salarié directement, et acceptés ou non par l’employeur, il est possible que ce dernier vous les impose.

Pour tous les salariés qui travaillent au-delà de 35 heures par semaine

Mais qu’est-ce qu’un RTT précisément ? Premièrement, l’article L. 3121-27 du Code du travail indique que "la durée légale de travail effectif des salariés à temps complet est fixée à trente-cinq heures par semaine". Et selon l’article L. 3121-28, toujours du Code du travail, "toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent". C’est ainsi qu’est apparu le dispositif de réduction du temps de travail pour tous les salariés travaillant plus de 35 heures par semaine.

Des RTT employeurs et des RTT salariés ?

Généralement, les jours de RTT cumulés par le salarié vont être posés par ce dernier directement et seront étalés un peu partout dans l’année. D’autant que, durant ces jours, l’employé ne subit aucune perte de salaire, il est payé à 100 %, de la même façon que lors des jours de congés payés. Une fois posés, libre à l’employeur d’accepter ou non la demande. Néanmoins, il peut aussi vous imposer vos jours ! En effet, "une partie des RTT peut être fixée par l'employeur, en fonction des nécessités de l’entreprise". C’est ce que l’on appelle les RTT employeurs, et les RTT salariés.

Comme il n’existe pas de texte de loi stipulant le nombre de jours RTT employeur, il convient à l’entreprise de les fixer dans la convention collective, signée entre le patronat et les syndicats. Si votre patron souhaite vous imposer un ou plusieurs jours de RTT, il doit vous en informer en amont. Si vous pouvez en discuter avec lui et tenter de trouver un arrangement, c’est lui qui a le dernier mot et vous ne pourrez pas les refuser.