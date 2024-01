Doit-on rembourser une prime versée par erreur ?

Un patron peut verser une prime pendant plusieurs années à un salarié qui n’y avait pas droit. Mais il ne peut pas tout à coup la supprimer en déclarant l’avoir régulièrement versée par erreur.

Comment féliciter ses salariés ? La méthode la plus courante consiste à verser des primes pour les motiver ou les récompenser. L'employeur tient ainsi compte par exemple de certaines conditions de travail, du travail de nuit ou le dimanche, de l'éloignement, des horaires continus pendant plus de temps que d’habitude, des résultats financiers extraordinaires, etc. Autant de raison qui peuvent appeler une prime. Attention, l’employeur doit obligatoirement respecter une égalité de traitement entre les employés. Ces primes s’ajoutent à leur salaire de base sur leur fiche de paie et elles demeurent également imposables. Verser une prime sur plusieurs années la contractualise et le patron ne peut pas invoquer une erreur, juge la Cour de cassation à propos de l’affaire suivante.

Une entreprise réclame en justice le remboursement de primes qu’un de ses salariés a perçu pendant plusieurs années. Son entreprise se défend en plaidant l’erreur : "Il s’agit d’une prime de travail en équipe, alors que ce salarié n’a jamais travaillé en équipe. Le versement mensuel de cette prime durant plusieurs années résultait d’un mauvais paramétrage informatique, et donc d’une erreur, laquelle ne peut pas créer un droit." Pour l’entreprise, ces sommes restent "indûment versées".

Élément du contrat de travail

Or, pour la Cour de cassation, un paiement répété durant ces années ne peut pas devenir une erreur. "Il est devenu une part de la rémunération, laquelle ne peut pas être modifiée unilatéralement, dans sa structure ou son montant, sans l’accord du salarié puisqu’elle est un élément du contrat de travail. Le salarié peut donc refuser la modification de son contrat", certifient les juges.

La plus haute juridiction française va plus loin : "Non seulement la récupération des sommes versées n’est pas possible, mais les versements doivent se poursuivre. Toute décision contraire serait manifestement illicite."