En 2024, vous pourrez prendre deux semaines de vacances en ne posant que 7 jours de congés

La semaine suivante, deux jours fériés se succèderont : le mercredi 8 mai, marquant la victoire de 1945, puis l'Ascension le jeudi 9 mai. En posant les lundi 6, mardi 7 et vendredi 10, vous bénéficierez de toute la semaine de repos. Les plus audacieux cumuleront ces jours à ceux de la semaine passée. Il sera ainsi possible de partir 16 jours en congés, du samedi 27 avril au dimanche 12 mai, en n'en posant que 7 : le lundi 29, le mardi 30 avril, le jeudi 2 mai, le vendredi 3 mai, le lundi 6 mai, le mardi 7 mai, et le vendredi 10 mai.