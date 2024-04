En entreprise, le harcèlement sexuel entraîne toujours une faute grave

La loi interdit à quiconque en entreprise de tenir des propos répétés à caractère sexuel. La justice considère toujours ce harcèlement sexuel comme une faute grave exigeant un licenciement immédiat.

En entreprise, le harcèlement sexuel persiste. La loi sur la liberté de choisir son avenir professionnel, promulguée en 2018, a pour ambition de dénoncer tout harcèlement sexuel ou sexiste quelles que soient les relations hiérarchiques entre le harceleur et la victime. La loi impose notamment aux entreprises de plus de 250 salariés de nommer des référents "harcèlement sexuel et agissements sexistes" pour lutter contre ces délits passibles d’emprisonnement.

Il se caractérise par le fait d'imposer à une personne, de façon répétée, des propos ou comportements à connotation sexuelle ou sexiste, qui portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant. Ce harcèlement peut également créer à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante. La Cour de cassation rappelle qu’il s’agit, dans le monde professionnel, d’une faute grave qui justifie un licenciement avec effet immédiat.

La plus haute juridiction française vient d’annuler un arrêt de Cour d’appel. Il avait constaté les propositions faites à des jeunes femmes par leur chef, mais jugeait qu’elles n’avaient pas été hostiles, offensantes ou intimidantes. Les juges estimaient disproportionné le licenciement immédiat prononcé en première instance. "Il y a une cause au licenciement, mais les propos tenus, s’ils sont déplacés, ne sont pas dégradants, humiliants ou insistants et, en conséquence, l’affaire n’est pas grave au point de justifier le départ immédiat de ce cadre", se justifiait la Cour d’appel.

Aucun salarié ne doit subir des faits de harcèlement sexuel

La Cour de cassation ne suit pas les arguments développés par les juges d’appel. "Aucun salarié ne doit subir des faits de harcèlement sexuel, humiliants, intimidants, offensants. L’employeur doit y mettre fin. Le cadre coupable devait quitter immédiatement l’entreprise, sans préavis et sans indemnités, et dès lors sa faute est une faute grave."

En droit, une faute grave n’est pas une faute plus grave qu’une autre. Il s’agit d’une faute qui justifie le licenciement immédiat, sans préavis et sans indemnités. Ici, plusieurs salariées ont fait part de leur gêne ou se sont senties offensées ou intimidées. "Il y avait bien une faute grave, quels qu’aient été jusque-là les mérites de ce salarié ancien", conclut la Cour de cassation.