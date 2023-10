Entreprise : honneurs et titres font-ils de vous un cadre dirigeant ?

Le statut de cadre n’est pas défini par le Code du travail. Objectif de carrière pour beaucoup de salariés, souvent synonyme de reconnaissance sociale, il offre néanmoins de l’autonomie, de la flexibilité et une valorisation du travail fourni. En échange, il demande au salarié des efforts constants et plus importants. Le statut doit figurer dans le contrat et ne peut pas faire valoir de point de négociation en cas de licenciement, assure la Cour de cassation à propos de l’affaire suivante.

Un directeur administratif et financier licencié réclame à son ancienne entreprise le paiement d'heures supplémentaires. Celle-ci refuse en objectant qu'un cadre dirigeant n'est pas soumis à un horaire précis susceptible d'être dépassé.

Avant son départ, l'intéressé détenait 5 % des parts, participait à l'organigramme au côté du directeur de production et du directeur technique et commercial, partageait avec eux la rémunération la plus élevée. Il n'avait pas de lien hiérarchique avec le président ou le directeur général. Enfin, il bénéficiait du contrat de retraite souscrit pour les dirigeants et revendiquait lui-même cette qualité de dirigeant.