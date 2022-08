Sobriété énergétique : les entreprises artisanales sont déjà en pointe

D’autres dispositifs s’ajoutent, comme l’Opération Éco-Défis incitant les entreprises artisanales à choisir des démarches en faveur du développement durable dans différentes thématiques (énergie, eau, mobilité, déchets, etc.) et à les valoriser auprès de leurs clients grâce à un label attribué par les CMA, en partenariat avec l’ADEME et les collectivités partenaires. Également labellisés, les Répar’acteurs (plus de 6 500 artisans identifiables grâce au logo "R"), s’engagent à mettre en œuvre les moyens nécessaires à une bonne gestion environnementale en minimisant les impacts de leurs activités de réparation.

Enfin, les CMA sont également mandatées aux côtés des CCI par le gouvernement au travers de France Relance pour sensibiliser l’ensemble des entreprises qu’elles accompagnent aux enjeux de la transition écologique. Grâce à cette opération, Alain a pu changer son four à pain fioul pour un four électrique. Si l’investissement de ce boulanger a été de 43 800 €, il a bénéficié de 31 350 € pour l’aide à la décarbonation, et il pourra économiser 28 028 kWh/an, 11,5 tCO2 eq/an ainsi que 3 733 € HT/an. De son côté, Agnès, fleuriste, a modernisé son installation lumineuse pour une réduction prévue de 54 % de sa consommation d'énergie liée à l'éclairage (soit -1 262 kWh/an ou -223 €/an). Des économies pour la comptabilité des artisans et pour l’environnement : un bilan gagnant-gagnant !

Depuis la mise en place de ce dispositif en juillet 2021, le réseau des CMA a réalisé plus de 10 000 prestations (diagnostics et/ou accompagnements).

Pour en savoir plus : www.artisanat.fr/reseau-des-cma/un-reseau-de-proximite/annuaire-des-cma