Êtes-vous "workaholic" ? Les critères pour le savoir

Cette addiction n’est pas sans conséquences. À titre personnel, mais aussi collectif dans le cas d’un patron ou d’un manager. Les patrons obnubilés par le travail risquent en effet de créer une culture d'entreprise régie par le présentéisme. Et ce présentéisme conduit, on le sait, à une baisse de la productivité. En outre, les salariés auront tendance à se sentir jugés en fonction du nombre d'heures passées assis à leur bureau, plutôt que selon la qualité de leur travail. Des conditions de travail qui peuvent conduire au burn-out, au mal-être et à une santé plus fragile. Un manager ou patron qui travaille trop a aussi parfois du mal à déléguer efficacement. Une attitude qui donne aux employés le sentiment qu'ils ne sont pas suffisamment fiables, ce qui peut causer des tensions et un mal-être.

L'une des différences majeures entre une personne travaillant dur et un accro au travail réside dans les problèmes engendrés. Une addiction au travail mène souvent à une mauvaise santé, à de la culpabilité lorsque la personne ne travaille pas et à une augmentation du stress. Quelques méthodes peuvent être mises en place pour combattre ces problèmes, comme le montrent les conseils listés ci-dessous à l'adresse des managers et des salariés.