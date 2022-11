Ce sont les vacances… mais quels métiers vont embaucher à la rentrée ?

Voilà pour la réalité du marché. Mais il s’avère, assez logiquement, qu’entre les métiers qui recrutent dans chaque secteur, ceux qui sont recherchés par les candidats ou ceux qui proposent les plus hauts salaires, il y a très peu de correspondance, voire aucune.

En effet, précise Qapa.fr, les trois métiers qui embauchent à la rentrée concernant les manutentionnaires, auxiliaires de vie et les commerciaux. Les candidats, eux, recherchent davantage un job de vendeur, préparateur de commandes ou serveur. Des postes évidemment un peu éloignés de ceux qui payent le mieux, c'est-à-dire directeur commercial (70.000 euros brut par an), directeur administratif et financier (60.000 euros) et ingénieur en informatique (55.000 euros).

Enfin, la rentrée devrait permettre d’avoir un choix plus large de contrat plus stables, estime Qapa.fr : parmi les offres proposées, les CDI sont ainsi les plus nombreux avec 49% de représentativité. Bien loin devant les CDD avec 24% ou l'intérim avec 22%.