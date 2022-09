Face à l'explosion des prix de l'énergie, Duralex va mettre son four en veille cet hiver

En raison de la montée des prix du gaz et de l’énergie, la célèbre verrerie Duralex va mettre son four en veille durant minimum quatre mois à partir du 1er novembre. Une décision qui va obliger la verrerie à placer l’ensemble de ses salariés en chômage partiel pour économiser de l'énergie et préserver ses finances. Créée en 1945 par Saint-Gobain, la verrerie de la banlieue d'Orléans emploie 250 salariés à ce jour.

L'entreprise a indiqué, ce jeudi 2 septembre, dans un communiqué qu'elle affrontait "depuis quelques mois des conditions financières de production conjoncturelles très défavorables, uniquement liées au prix de l'énergie", qui a explosé après l'invasion russe de l'Ukraine.