Froid et travail : quelles sont les obligations de votre employeur ?

Là aussi, la loi précise que les employeurs doivent adapter les conditions de travail au "changement des circonstances" pour "protéger la santé physique" de leurs salariés (article L 4121-1 et suivants du code du travail). Il leur faut notamment élaborer un plan d'actions à activer en cas de "grand froid". Si la loi ne mentionne aucun seuil en dessous duquel il serait dangereux de travailler, "la vigilance s'impose" à partir du moment où "la température ambiante (à l'abri du vent) est inférieure à 5°C" selon l'INRS.

Le salarié travaillant en extérieur doit également avoir accès à un local chauffé pour se reposer, pouvoir disposer de boissons chaudes, sécher ses vêtements ou encore stocker ceux de rechange. En plus de fournir les vêtements et protections nécessaires, le patron doit prévoir "un régime de pauses adapté et un temps de récupération supplémentaire après des expositions à des températures très basses", précise une note interministérielle.