Travail : un fonctionnaire qui commet une faute doit parfois l’assumer

La Cour de cassation confirme qu’en principe, l’État, les collectivités ou les établissements publics engagent leur responsabilité en cas de fautes de leurs agents en lien avec le service. Mais les juges rappellent que les agents ne sont pas à l'abri de devoir répondre personnellement lorsqu'il s'agit de manquements volontaires et inexcusables aux obligations professionnelles et déontologiques.

La plus haute juridiction française écarte donc le raisonnement de ces deux professeurs. "Les fautes commises, liées à un objectif sans rapport avec les nécessités du service, étaient volontaires et inexcusables et donc détachables du service. Le juge pénal, qui a prononcé des sanctions, pouvait alors mettre les indemnisations à la charge personnelle des auteurs des faits."