Harcèlement moral : l’écoute clandestine peut-elle servir de preuve ?

Un cadre soupçonné de harcèlement moral peut difficilement se plaindre des moyens de preuve employés pour établir les faits. La justice les admet tous.

Qualifier le harcèlement devient de plus en plus ardu pour les juges. Le prouver n’en est pas moins chose aisée. En justice, les éléments de preuve versés aux débats par les parties ne doivent pas être obtenus frauduleusement ou de façon déloyale. En janvier 2011, la Cour de cassation jugeait par exemple irrecevable "l’enregistrement d’une communication téléphonique réalisé par une partie à l’insu de l’auteur des propos". Le principe de "l’égalité des armes" interdit au requérant d’obtenir, par ruse, artifice ou stratagème, la preuve du fait qu’il invoque. Mais en matière de harcèlement, le droit considère la preuve comme libre. La plus haute juridiction admet cette fois le recours à une écoute clandestine à propos de l’affaire suivante.

Un salarié licencié pour harcèlement moral reproche à son patron de s'être appuyé sur un rapport d'une commission d'enquête interne. Ce document avait pris en compte des enregistrements réalisés à son insu lors de réunions de travail. Cet ex-salarié invoque la déloyauté de ce procédé.

L’entreprise doit tout faire pour mettre fin au harcèlement

Certes, la Cour de cassation reconnaît qu’une telle enquête n'entre pas dans les dispositifs de collecte d'informations. Ils doivent être préalablement portés à la connaissance des salariés. Mais la plus haute juridiction française admet ce procédé qu'il ne faut pas confondre avec un système de surveillance clandestine et illicite de l'activité de ce salarié. "Tous les procédés sont admissibles en matière prud'homale et que l'employeur a, envers ses salariés, une obligation de sécurité qui lui impose de prendre toutes les dispositions nécessaires pour mettre fin à une possible situation de harcèlement", conclut la Cour.