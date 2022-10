Horaires atypiques : 45% des salariés concernés une fois par mois

Les non-salariés travaillent encore plus souvent en horaire atypique : 45% travaillent le soir, 71% au moins un samedi, et 41% au moins un dimanche. Les cadres travaillent davantage le soir, les employés plus souvent le week-end et les ouvriers la nuit.

Les femmes sont moins concernées par le travail le soir (23% contre 28%) et la nuit (6% contre 14%), mais davantage par celui du week-end (37% le samedi et 21% le dimanche contre 34% et 19%).