Des chômeurs de longue durée créent leur emploi écologique

Au sud du Finistère, le programme s’appelle Concarnagglo-TZCLD et s’applique sur les communes d’Ergué-Gabéric, Saint-Thégonnec et Concarneau qui rassemblent environ 50 000 habitants. Encore en chantier, il vise 80 chômeurs inactifs depuis au moins un an. Avant de créer leur entreprise à but d’emploi, les bénéficiaires se préparent dans des ateliers thématiques. Lisa Le Run, salariée de l’agglomération et chef du projet, expose la démarche : "Le but de ces ateliers est de maintenir le lien avec une vingtaine de personnes, pour l’instant, éloignées de l'emploi. Elles se sont portées volontaires pour tester leur savoir-faire bénévolement. Ce projet permet de repenser l’emploi en fonction de son utilité sociale et de sa contribution à la transition écologique."

Une trentaine d’acteurs d’horizons différents soutiennent le projet. La Région et le département concernés, l’État, les acteurs de l’emploi et de l’insertion (Pôle emploi, Mission locale, Cap emploi, associations et entreprises d’insertion), associations caritatives partenaires (Secours catholique), entreprises locales ou encore des chômeurs se réunissent 3 fois par an pour guider et prendre les décisions stratégiques. Les compétences des personnes aidées guident les parties prenantes du projet. À Concarnagglo, les partenaires ont identifié des compétences aussi variées que la chaudronnerie, l’informatique, la littérature et la linguistique, les relations humaines (administratif, contact public, vente), etc.