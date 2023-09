Plus de 200 salariés licenciés pour être remplacés par une IA, une première en France

Dans un communiqué de presse, Matthew Piercy, président de "Reputational Intelligence France" chez Onclusive, a évoqué de son côté "des décisions difficiles", mettant en avant un "programme de transformation" censé rendre l’entreprise "plus forte, plus stable et mieux préparée pour l'avenir". Le texte précise également que l'entreprise s’engage à soutenir pleinement ses employés dans le cadre d’un processus de transition réfléchi, notamment par le biais d'"un budget formation" et de "différentes aides à la mobilité géographique".

Des négociations entre la direction et les syndicats ont débuté ce lundi et doivent durer trois mois. Au total, 217 postes sont menacés sur les 447 "personnes employées en France dans l'ensemble des entreprises" du groupe. "C’est très brutal, très violent… Quatre services entiers n’existeront plus, les salariés ne s’y attendaient pas", témoigne auprès de France3 Régions Bruno, lecteur-vérificateur au sein d’Onclusive et délégué syndical FO. Dans le détail, 209 salariés devraient être licenciés, 8 postes vacants laissés sans remplacement et 23 "nouvelles fonctions seraient créées".