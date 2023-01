J'ai travaillé de nuit dans ma jeunesse, cette pénibilité a-t-elle été prise en compte ? Le 20H vous répond

En effet, c’est à votre employeur de déclarer les facteurs de risque liés à votre poste... mais il se peut qu’il y ait des oublis. Et dans ce cas, c’est la porte ouverte aux litiges ! Dans sa foire aux questions dédiée au sujet, l’Assurance maladie conseille d’abord de se retourner vers son employeur, puis auprès du compte professionnel de prévention.

Le barème d’attribution des points dépend de l’exposition à six facteurs de risque reconnus, mais aussi de l’âge et de la durée du contrat de travail. Les facteurs de risque sont listés par l’Institut national de recherche et de sécurité. Pour consulter votre solde, il suffit de créer votre espace personnel ici. C’est très simple : il suffit de vous munir de votre numéro de sécurité sociale, la pénibilité au travail étant gérée par l’Assurance maladie.