Je peux partir à la retraite à taux plein mais je veux encore travailler, c'est possible ? Le 20H vous répond

Je peux partir à la retraite à taux plein, mais je veux continuer à travailler. Est-ce possible ?

Oui, vous êtes libre de continuer à travailler. "Après l’âge légal, et si on a droit à une retraite à taux plein, on peut poursuivre son activité et avoir droit à une surcote", explique-t-on sur le site de l’Assurance retraite. Une surcote est une majoration financière pour chaque trimestre cotisé en plus, elle peut donc augmenter le montant de votre pension.

Votre employeur peut-il s’y opposer ? Non, si vous avez moins de 70 ans, comme le rappelle le site du service public. À partir de 70 ans, votre employeur peut vous imposer de partir à la retraite.

Autre possibilité : faire valoir ses droits à la retraite et reprendre ensuite une activité dans le cadre du cumul emploi-retraite.

"Attention, cela implique de cesser son activité… du moins sur le papier ! De signer un nouveau contrat, sans pour autant changer d’employeur", décrypte Virginie Dupeyrat, spécialiste du sujet et présidente du cabinet MB Consultants.