Je viens d’avoir des jumeaux, mon employeur peut-il me refuser le passage à 80% ? Le 20H vous répond

Je viens d’avoir des jumeaux et j’ai besoin de temps pour m’occuper d’eux. Mon employeur peut-il me refuser le passage à 80% ?

Oui, quel que soit le motif, votre employeur n’est jamais obligé de vous accorder un temps partiel. "Et d’ailleurs, à l’inverse, il n’est pas non plus tenu de vous reprendre à temps plein, si vous étiez auparavant à mi-temps", précise Amélie d’Heilly, avocate spécialisée en droit du travail.