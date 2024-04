Jérôme ou la passion de former la crème des futurs artisans mécaniciens

Du 10 au 15 septembre, la 47ᵉ Compétition Mondiale des Métiers WorldSkills se tiendra à Lyon. Entraîneur de l'Equipe de France de Technologie Automobile, Jérôme Kuentz est un champion dans son domaine. Mais également un fervent promoteur de l’apprentissage…

À seulement 44 ans, l’Alsacien Jérôme Kuentz fait déjà figure de modèle auprès de ses confrères. Artisan en maintenance automobile et gérant de deux concessions automobiles à Linsdorf et Hégenheim (Haut-Rhin), il peut se targuer d’un palmarès digne d’un vétéran : Médaille d’honneur de la Société Nationale des Meilleurs Ouvriers de France (2013), Chevalier dans l’Ordre des Palmes Académiques (2016), Médaille d’Or de l’Artisanat et Ambassadeur de l’Apprentissage (2020), Chevalier dans l’Ordre National du Mérite (2021), Trophée du Maitre d'Apprentissage CMA France (2022), Référent France pour le concours “Un des Meilleurs Apprentis de France“ et Président du Jury au Concours MOF (Meilleurs Ouvriers de France) Mécanique Auto… La liste de ses distinctions, non-exhaustive, traduit autant une exigence professionnelle qu’un goût appuyé pour la transmission : "Je forme des apprentis depuis 2001, donc depuis 23 ans", souligne-t-il.

Les vertus de la compétition

Amateur de défis à relever et d’excellence, Jérôme Kuentz prend à cœur son rôle d’entraîneur pour les WorldSkills 2024. À l’occasion de ces "Jeux olympiques des métiers", notre expert prépare son apprenti mécanicien, Dimitri Angly, avec enthousiasme : "La compétition, permet de se dépasser, de se remettre en question. Il faut prouver notre savoir-faire d’artisan français à l’échelle mondiale". Et d’ajouter, philosophe : "On apprend tous les jours". Outre la rigueur que nécessite la préparation, et l’émulation qu’engendre la compétition, celle-ci agit aussi comme un révélateur : "Un jeune qui a fait les concours va avoir une productivité nettement meilleure. Je cherche ces compétences pour mes employés au sein de mes deux entreprises."

Car contrairement à certaines idées reçues, l’omniprésence de l’électronique dans l’automobile n’a pas aboli le diagnostic humain, loin de là. Et il ne suffit pas à l’artisan de brancher sa valise pour localiser l’origine d’un problème : "Cela aiguille, explique Jérôme, mais après, il faut un très bon technicien pour arriver à lire la schématique, interpréter les paramètres du véhicule et identifier cette fameuse panne." De plus en plus concernées par les évolutions technologiques, nos automobiles nécessitent des artisans disposant d’un spectre de compétences grandissant… à l’instar de Jérôme Kuentz, devenu expert en véhicules électriques.

L’art de passer la troisième

D’où l’importance d’accompagner les futures générations d’artisans. Étant de surcroît formateur sur le site CMA Formation de Mulhouse, Jérôme Kuentz milite naturellement pour les bienfaits de l’apprentissage, comme pour faciliter l’orientation des nouvelles générations. Ainsi accueille-t-il régulièrement des collégiens lors de leur stage de 3ᵉ "découverte-métier" : "Dans mes deux garages, je leur ouvre cette opportunité. J'accueille ces jeunes parce que quand on a 14-15 ans, on ne sait pas où s'orienter. On peut tout voir sur Internet, mais à un moment donné, il faut aller voir ce qui se passe dans ces métiers !" Et s’il encourage « tous les patrons » à faire de même, ce sont surtout ces collégiens que Jérôme incite à oser pousser les portes pour un premier contact. C’est encore le meilleur moyen de décrocher son permis de réussir…

