Jusqu'à quel âge est-il possible de travailler pour cotiser pour sa retraite ? Le 20H vous répond

Jusqu'à quel âge est-il possible de travailler pour cotiser pour sa retraite ?

Jusqu’à votre mort si vous le souhaitez... Puisque c’est le salarié qui fixe sa date de départ à la retraite, comme le rappelle le site du service public. Mais attention, à partir de vos 70 ans, il faut que votre employeur soit d’accord. "Il peut décider de vous mettre d’office à la retraite à compter de cet âge", tempère Valérie Batigne, fondatrice et présidente de Sapiendo Retraite, une plateforme digitale à destination des futurs retraités.

Et financièrement, est-il intéressant de rester si vous avez atteint l’âge légal et que vous avez tous vos trimestres ? "Oui, sans hésiter", nous dit Virginie Dupeyrat, directrice associée chez MB Consultants, qui accompagne les retraités dans leurs démarches. "Vous allez augmenter votre pension de retraite chaque trimestre que vous travaillez en plus".