Justine Hutteau, cheffe d’entreprise : "Dans l’entrepreneuriat, les femmes doivent redoubler d’efforts pour se faire une place"

Peur de l’échec, difficulté à se financer, syndrome de l’imposteur… Aujourd’hui, une femme a toujours plus de mal qu’un homme à créer son entreprise. En 2018, Justine Hutteau a cofondé la marque de soins naturels Respire. Elle raconte ses réussites et le sexisme auquel elle a dû faire face.

Un pépin de santé chamboule Justine Hutteau. La jeune femme adore courir. En 2017, en s’entraînant, elle décèle sous l’aisselle ce que les médecins identifient comme une tumeur bénigne. Elle fait le rapprochement avec son déodorant et se demande si les sels d’aluminium ne sont pas en cause. "J’ai commencé à faire attention à ce que je mettais sur mon corps et je suis partie à la recherche d’un déodorant sans ingrédient controversé."

Problème, elle ne trouve pas son bonheur. Très vite, elle projette de lancer une nouvelle gamme de produits de soins naturels bons pour la santé. "J’ai toujours rêvé de lancer ma boîte. Ma grand-mère tenait une entreprise d’outillage industriel et elle m’a donné la fibre entrepreneuriale. Dans les années 1960, au téléphone, ses interlocuteurs lui demandaient de leur passer le patron. Elle avait beaucoup de poigne pour se faire respecter et écouter malgré sa douceur", se souvient Justine Hutteau. La jeune femme aurait pu se lancer seule, mais par hasard, elle rencontre Thomas Méheut, diplômé de HEC qu’elle convainc à sa cause : "J'ai adoré sa manière de concevoir l'entrepreneuriat, nous sommes à la fois similaires et complémentaires."

La tâche n’est pas aisée. Les entrepreneuses se retrouvent face à deux murs : l’accès au financement et le manque de confiance en soi. Ces obstacles empêchent davantage de femmes de lancer leur entreprise. Une étude "Femmes et cheffes d’entreprise", publiée par l’Association pour le droit à l’initiative économique (Adie) en 2022, montre que les banques ont deux fois plus de chance de refuser un prêt à une femme qu’à un homme. Des stéréotypes tenaces que soutiennent une autre étude du Conseil économique, social et environnemental (CESE). La surreprésentation masculine dans les milieux du financement pénalise l’accès aux crédits des femmes qui ne bénéficient que de 5 % des levées de fonds.

Faire le plein de confiance

Solaire et souriante, Justine Hutteau transmet beaucoup d’énergie. "Je sais ce que je veux et je bosse dur pour l’obtenir." Mais rapidement, elle fait face à des comportements sexistes et misogynes. "La veille de rencontrer un potentiel investisseur, je reçois un message d’une dame qui le connaît. Elle m’explique qu’une égérie l’a contactée et que si son entreprise fonctionne, c’est grâce à son associé." Elle termine en lui souhaitant bon courage. Dévastée, elle veut annuler le rendez-vous, mais son associé la pousse à prouver qu’elle est capable de monter une entreprise pérenne. "Thomas me dit que nous allons y aller et que je vais tout défoncer. Résultat, il m’a mise sur le devant de la scène et il m’a laissé faire la présentation quasiment en entier. Bouche bée, l’investisseur n’en revenait pas."

Pour financer les premiers déodorants, le duo choisit de lancer une campagne de crowdfunding. Dans la vidéo de présentation, Justine Hutteau raconte son histoire : "Les personnes intéressées pensaient que je proposais ce projet toute seule. Je me suis montrée transparente et je suis sûre que j’ai davantage touché mes futurs investisseurs que si nous avions présenté un récit impersonnel. Certains se sont dits : enfin une femme qui ose !" 21000 personnes retiennent les déodorants Respire et versent 250 000 euros. "Une majorité de femme soutiennent le projet, ça m’a rassuré", ajoute l’entrepreneuse.

Fabriquer la formule du produit devient un autre chemin de croix. Elle contacte près de 200 laboratoires. 15 la reçoivent, mais lui ferment la porte. "Je n’ai vu que des hommes qui me faisaient comprendre que je n’allais pas arriver à révolutionner l’industrie des déodorants", déplore Justine Hutteau. Véronique Prevost, laborantine bretonne, accepte de s’embarquer dans le projet "par solidarité féminine", s’amuse la cheffe d’entreprise.

Continuer à se battre

Depuis le lancement, le duo d’entrepreneurs a développé une gamme de savons et de cosmétiques : des shampooings et après-shampooings secs, des crèmes solaires, des dentifrices à croquer, etc. Toujours en croissance, l’entreprise reste soutenue par ses investisseurs originels. Justine Hutteau mesure le chemin parcouru : "Dans l’entrepreneuriat, les femmes ne peuvent pas entreprendre tout à fait comme un homme. Elles doivent redoubler d’efforts et de vigilance. Nous pouvons tomber sur des machos qui risquent de nous rouler dessus."

Positive, enthousiaste, Justine Hutteau a le sentiment que les mentalités évoluent. Mais elle rappelle néanmoins que rien n’est acquis : "Il reste tellement de pays où les femmes sont encore considérées comme des moins-que-rien." Elle mise sur les réseaux sociaux pour donner des clés aux autres femmes pour continuer à se battre. "Nous organisons des évènements dans nos locaux et j’essaie de me rendre disponible pour leur délivrer les mots qui leur donnent confiance. Beaucoup de femmes soufrent du syndrome de l’imposteur. Elles se disent qu’elles ne méritent pas leur réussite. Il faut l’identifier et le travailler pour éviter qu’il nous bouffe."

La journée internationale des droits des femmes touche Justine Hutteau. Elle estime qu’il faut se rappeler que les femmes n’ont pas toujours eu l’égalité des droits dont elles disposent aujourd’hui en France. "Rien n’est gagné. Je constate que toutes les femmes militent et je crois que ça nous aide. Le vote de l’interruption volontaire de grossesse prouve que nous y arrivons", conclut l’entrepreneuse.