L’apprentissage dans l’artisanat : la voie vers l’emploi

À la tête de La Cabosse enchantée à La Rochelle (Charente-Maritime), une chocolaterie-pâtisserie spécialisée dans les glaces végétales et les chocolats équitables sans gluten, Julie Béchet accueille en permanence et avec enthousiasme des apprentis. "Quasiment depuis l’ouverture de notre boutique voilà quatorze ans, confie-t-elle. D’abord, parce que je trouve important de transmettre à la nouvelle génération. Et puis parce que les apprentis m’aident. C’est une forme d’échange", conclut-elle. Si une référente de la CMA lui adresse des candidatures, certains jeunes, encore à l’école, n’hésitent pas à lui soumettre directement la leur, séduits par l’originalité de sa démarche équitable. En ce moment, quatre apprentis s’activent à ses côtés — deux en vente et deux à la chocolaterie. L’un d’entre eux vient tout juste d’arriver et Julie est ravie, car qu’il s’agit… d’un garçon ! "C’est le premier que nous accueillons depuis longtemps en chocolaterie ; cela nous fait d’autant plus plaisir que nous sommes à fond pour la mixité." Bonne nouvelle : il y aura donc toujours du chocolat pour Noël (et pour Pâques) !

