L’Artisanat au féminin : des parcours inspirants et valeur d’exemple !

Afin de souligner le talent des artisanes, de sensibiliser les jeunes aux métiers de l’artisanat — et ainsi prouver qu’ils se déclinent au féminin —, le réseau des Chambres de métiers et de l’artisanat (CMA) a lancé en 2020 les Trophées "Madame Artisanat", un concours arbitré par un jury national. Pour cette édition 2022, le jury a dû départager plus 280 candidatures en lice pour quatre prix. Assortis chacun d’un montant de 3 500 €, les prix ont été remis solennellement mardi 1er mars.

Le Palmarès 2022