L’emploi des seniors, c’est important… mais pas dans mon entreprise

La mise en place d’un CDI senior ou fin de carrière fait toujours son chemin. Une étude menée par Review Jobs montre que le travail des seniors reste bien perçu par les salariés. Plus d’un tiers des cadres, dirigeants, techniciens et jeunes estiment néanmoins que leur entreprise ou leur métier ne peut pas accueillir de seniors.

L’emploi des seniors reste une problématique importante : 56,9 % des personnes de plus de 55 ans avaient un emploi en 2022. La France reste à la traîne avec 5 points de moins en moyenne que ses partenaires européens. Par comparaison, le taux des personnes de 25 à 49 ans en emploi oscille autour de 82 %. Le Gouvernement table sur un taux d'emploi de 65 % pour les 60-64 ans à l'horizon 2030. Pour ce faire, les partenaires sociaux discutent d’un CDI senior, appelé fin de carrière par le Medef, pour inciter l'embauche des demandeurs d'emploi de plus de 60 ans.

Comment l’ensemble des salariés perçoivent le rôle des seniors dans leur entreprise ? Le cabinet Review Jobs, spécialiste du recueil et de l’analyse de l’avis des salariés, a interrogé 1 058 personnes. Représentatif de la population française, l’échantillon comprend des cadres, des ouvriers, des dirigeants, des jeunes et des techniciens. "Nous entendons souvent les seniors eux-mêmes ou les partenaires sociaux sur ce sujet, mais très peu l’ensemble des salariés", explique Nicolas Marette, fondateur de Review Jobs.

"Les seniors apportent un regard intéressant… Mais ils ne trouveraient pas leur place dans notre métier ou entreprise"

C’est le paradoxe que tire l’étude. Les personnes interrogées jugent très favorablement le travail des seniors. 76 % les jugent compétents, les trois quarts les considèrent pédagogues et les deux tiers les voient efficaces. Près de 60 % des Français sont d’accord pour augmenter le taux d’emploi des seniors. Ils affirment qu’ils apportent "un regard intéressant sur le monde du travail".

Si on leur demande comment ils expliquent que le taux d’emploi des seniors reste plus faible que dans les autres pays européens, la moitié des sondés pensent que les plus de 55 ans demeurent discriminés par les entreprises. Un autre tiers considère qu’ils n’arrivent pas à s’adapter aux conditions actuelles.

Il n’empêche, 30 % des jeunes et 38 % des cadres et des techniciens estiment qu’ils ne trouveraient pas leur place dans leur métier ou entreprise. 40 % des personnes interrogées les pensent démunis face aux nouvelles technologies et près d’un quart juge qu’ils sont souvent fatigués ou malades et incapables de s’adapter aux nouvelles façons de travailler (télétravail, travail hybride, travail collaboratif…).

45 % des sondés répondent pourtant que les seniors représentent moins de 10 % des effectifs de leur entreprise. "C’est pour moi le paradoxe de l’étude. Les salariés jugent les seniors sans en éprouver le contact dans leur entreprise", conclut Nicolas Marette.