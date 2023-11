La durée d'indemnisation des plus de 55 ans alignée sur celle des autres chômeurs en débat ?

Selon le ministre de l'Économie, Bruno Le Maire, parvenir au plein emploi passera notamment par l'emploi des seniors. Ce jeudi, il a notamment évoqué la piste d'une réduction de la durée d'indemnisation chômage des plus de 55 ans. Elle est actuellement de 27 mois, contre 18 pour les plus jeunes.

Le ministre de l'Économie Bruno Le Maire s'est dit jeudi favorable à un abaissement de la durée d'indemnisation chômage des plus de 55 ans pour l'aligner sur celles des autres chômeurs, une des mesures à prendre selon lui pour atteindre le plein emploi. Il a relevé sur Franceinfo une indemnisation de "27 mois" pour les plus de 55 ans, contre "18 mois" pour les chômeurs plus jeunes, une façon selon lui "de mettre à la retraite de manière anticipée les plus de 55 ans".

Pour lui, "si on ne secoue pas les puces, il n'y aura pas 5% de taux de chômage" en fin de quinquennat (contre 7,4% aujourd'hui), objectif qui représente le plein emploi. "Quelque chose cloche dans le modèle social français" qui empêche d'y parvenir, selon lui.

"Un des moyens passe par l'emploi des seniors", a affirmé le ministre. "Est-ce qu'ils vaudraient moins, les plus de 55 ans? Je ne vois aucune raison pour qu'il y ait une durée d'indemnisation plus longue, c'est une hypocrisie totale, une façon de les mettre à la retraite de manière anticipée", a-t-il assuré. Il a rappelé que le taux d'emploi des seniors était inférieur "de dix points" en France au taux d'emploi général de 68%. "Moi, le message que j’ai envie de leur envoyer, c’est : 'On a besoin de vous, on a besoin de votre 'expérience'", a ajouté M. Le Maire.

Il a dit "poser le débat" d'un abaissement de la durée d'indemnisation des seniors "avec la détermination totale de parvenir à ces 5% de taux de chômage que nous n’avons pas atteints depuis un demi-siècle en France".