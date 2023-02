Le Compte personnel de formation plébiscité par ses utilisateurs

Alors que l'exécutif envisage d'instaurer une participation financière des salariés lorsqu'ils suivent une formation, cette enquête montre aussi qu'une personne formée sur cinq aurait été prête à payer l’ensemble des frais pédagogiques si elle n’avait pas pu utiliser son CPF. Parmi les individus susceptibles de financer ces apprentissages supplémentaires, on retrouve plus souvent les hommes (22%) que les femmes (15%), les plus jeunes (25% pour les moins de 30 ans, contre 8% pour les 60 ans et plus) ou encore les personnes en recherche d’emploi (22%) et les CDD (29% contre 16% des CDI).