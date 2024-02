Le patronat remet sur la table la création d'un "CDI seniors", ça consiste en quoi ?

Le patronat a mis sur la table jeudi la création d'un "CDI seniors" pour inciter à l'embauche des demandeurs d'emploi à partir de 60 ans. Celui-ci avait été incorporé à la réforme des retraites à la demande de la droite sénatoriale, mais rejeté par le Conseil constitutionnel. Il suscite des réticences dans les rangs syndicaux.

"On a proposé de créer un CDI seniors pour les demandeurs d'emploi", pour permettre aux salariés âgés ayant perdu leur emploi de revenir plus facilement sur le marché du travail, a indiqué le Medef jeudi. Patronat et syndicats étaient réunis au siège du Medef dans le cadre de la négociation qui doit notamment permettre d'augmenter le taux d'emploi des seniors - le gouvernement a fixé l'objectif d'un taux d'emploi de 65% "à l'horizon 2030" pour les 60-64 ans (contre 36,2% en 2022).

Que met le patronat derrière le "CDI senior" ? Ce "contrat incitatif à l'embauche" qui s'ouvrirait "à partir de 60 ans" (plus tôt potentiellement en cas d'accord de branche), doit "permettre d'accompagner le salarié jusqu'à la retraite, éventuellement en cumulant ce CDI avec l'allocation chômage différentielle s'il est moins bien rémunéré par rapport à la précédente activité", a précisé le négociateur du Medef Hubert Mongon.

Il a mis en avant un avantage pour l'employeur d'avoir "une visibilité sur la date de départ, puisque la mise à la retraite serait possible dès l'obtention des conditions de retraite à taux plein et non à 70 ans comme c'est le cas légalement aujourd'hui". L'employeur pourra décider de continuer le contrat au-delà de l'âge du taux plein. Le patronat envisage aussi de revoir le régime social d'indemnité de mise à la retraite du CDI seniors "en supprimant la contribution spécifique employeur de 30%", a poursuivi Hubert Mongon. Et pour éviter d'éventuels effets d'aubaine, "un délai de carence de six mois" serait prévu entre un licenciement et une réembauche dans la même entreprise.

Une mesure rejetée pendant la réforme des retraites

Cette proposition avait été incorporée à la réforme des retraites à la demande de la droite sénatoriale, mais rejetée par le Conseil constitutionnel en tant que "cavalier législatif".

Dans les rangs syndicaux, elle a été fraichement accueillie. "On est convaincus que ce n'est pas l'enjeu de cette négociation", a notamment affirmé Olivier Guivarch (CFDT). Cela n'aura "pas d'impact sur le taux d'emploi", et "c'est contradictoire avec le fait de dire qu'on veut lutter conte les stéréotypes". C'est "une pancarte lourde à porter" pour les demandeurs d'emploi seniors, a abondé Jean-François Foucard (CFE-CGC), tandis que Nathalie Bazire (CGT) s'est prononcée contre "ce nouveau contrat (qui) ne nous va pas".