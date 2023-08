Le taux de chômage en France quasiment stable au deuxième trimestre, à 7,2%

Le taux de chômage reste inférieur de 0,2 point à son niveau d'il y a un an, et de 3,3 points à son pic de mi-2015. "Il demeure très proche de son plus bas niveau mesuré depuis le deuxième trimestre 1982 (7,1%)", souligne l'institut dans son communiqué. Par ailleurs, le taux de chômage des hommes a diminué de 0,2 point (à 7,2%), se rapprochant à nouveau de celui des femmes qui rebondit de 0,3 point (à 7,1%).