Les jeunes moins investis au travail ? Une étude contredit cette idée reçue

Une étude nous incite à rester prudent face à l'image négative qui peut entourer le travail des jeunes. Ces derniers n'apparaissent en effet pas moins investis que leurs aînés, et affichent des désirs similaires. En somme, aucune fracture générationnelle ni différence majeure n'est mise en avant.

Pas aussi impliqués que leurs aînés, pas toujours motivés... Les salariés les plus jeunes qui arrivent sur le marché du travail souffrent souvent d'une image peu valorisante, entretenue par les travailleurs plus expérimentés. Si l'on en croit une enquête du groupe de réflexion Terra Nova menée avec l’Apec, il s'agirait toutefois de stéréotypes peu fondés. "Il ressort [...] que les jeunes actifs sont engagés et motivés par leur évolution professionnelle", apprend-on, et "tout autant investis dans leur travail que leurs aînés". D'ailleurs, "ils formulent les mêmes attentes envers le travail que les plus âgés".

Des attentes similaires au travail

Cette étude a été conduite auprès de 5000 actifs, dont 3000 jeunes de moins de 30 ans. Si 93% des managers de tous âges considèrent que les jeunes ont un rapport au travail "différent de celui de leurs aînés", les résultats tendent plutôt à prouver l'inverse. Aînés et plus jeunes partagent en effet les mêmes "attentes fondamentales envers le travail". La rémunération et l'intérêt du travail sont ainsi mis en avant, tandis que suit l'équilibre de vie en troisième position. Alors que cet aspect est souvent décrit comme central pour la jeune génération, on constate que les jeunes y consacrent en pratique "légèrement moins d'importance" que les salariés plus âgés.

La différence majeure est ailleurs, note Gilles Gateau, économiste et directeur général de l'Association pour l'emploi des cadres (Apec). "Ce qui caractérise cette génération", remarque-t-il, "c'est sa capacité à quitter un emploi qui ne répond pas à ses aspirations dont ne disposait pas la génération précédente".

Dans sa synthèse, l'enquête met en avant que "les jeunes actifs sont sévèrement jugés par leurs aînés et qu’ils ont eux-mêmes intériorisé la plupart des jugements négatifs au sujet de leur génération". Une vision dépréciative pourtant contredite par "leur expérience personnelle du travail ou du moins ce qu’ils en disent". Il s'avère que "les différences entre les jeunes actifs et leurs aînés dans le rapport au travail se révèlent peu nombreuses et souvent discrètes", rien ne suggérant "un quelconque divorce générationnel ou une épidémie de désengagement corrélée au jeune âge".

On apprend qu'à l'instar de leurs aînés, les jeunes actifs "présentent un niveau élevé de satisfaction vis-à-vis de leur travail", et que "comme eux, ils ressentent une forte adéquation entre leur formation initiale et leurs missions professionnelles". Par ailleurs, "la place qu’ils accordent au travail dans leur vie n’est ni plus ni moins importante que pour leurs aînés". La demande de télétravail n'est pas non plus accrue chez les moins de 30 ans, puisque plébiscitée de manière similaire.

Les représentations négatives attachées au travail des jeunes, conluent Terra Nova et l'Apec, se retrouvent "particulièrement ancrées chez les actifs qui ont passé le mitan de la carrière professionnelle et, sans doute au-delà, dans les franges les plus âgées de la population". Ce qui amène à questionner "les discours sur la 'valeur travail'", que l'étude décrit comme "plébiscités par l’électorat le plus âgé, c’est-à-dire souvent celui qui… ne travaille plus, mais vote beaucoup !"