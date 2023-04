Les livreurs à vélo des plateformes de livraison ont désormais un revenu horaire minimum

Le FNAE a salué ces évolutions dans un communiqué, publié dans la foulée de ces annonces. "Il ne sera plus possible à l'avenir, même si une nouvelle plateforme arrivait sur le marché avec une volonté de casser les prix, qu'un livreur puisse gagner moins de 11,75€ par heure de travail effective, se réjouit Grégoire Leclercq, le président de l'organisation. C’est de plus un gain immédiat pour les livreurs, dont 20% au moins d’entre eux sont en dessous de ce seuil." Mais la FNAE indique aussi prévoir de prochaines négociations sociales sur "l’amélioration du revenu des livreurs par la mise en place de primes, par exemple."