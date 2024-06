Beaucoup d’entreprises font travailler des salariés français à l’étranger, y compris auprès d’une filiale. Ces collaborateurs détachés ne peuvent pas être exclus des accords d’intéressement ou de participation aux résultats.

À partir du 1ᵉʳ janvier 2025, toutes les entreprises de plus de 11 salariés doivent proposer au moins un dispositif d’épargne salariale collectif. Le principe, verser à chaque salarié une prime liée à la performance de l'entreprise (intéressement) ou représentant une quote-part de ses bénéfices (participation). Les sommes attribuées peuvent être versées directement au salarié ou lui être déposées sur un plan d'épargne salariale (plan d'épargne entreprise ou plan d'épargne pour la retraite collectif). La Cour de cassation précise que les salariés détachés à l’étranger doivent continuer à toucher ces primes.

L’histoire jugée concerne une entreprise française qui conteste une réclamation d'un salarié expatrié. Celui-ci se voit exclu de cette distribution des primes d’intéressement et de participation. D’après la société, le salarié ne fait plus partie des effectifs : "En détachement durable auprès d’une entreprise, bien que filiale, il n’est plus soumis à la direction française, n’est plus payé que par l’entreprise établie à l’étranger et il voit son contrat de travail initial en France suspendu", affirment ses dirigeants.

Tous les salariés doivent bénéficier d’un accord de participation

Problème, souligne la Cour de cassation, l’avenant de détachement signé avec son entreprise au moment de son départ révèle en effet qu’il n’a jamais cessé d’appartenir à l’effectif de celle-ci durant sa période d’expatriation.

Or, selon la loi, tous les salariés de l’entreprise qui a conclu un accord de participation ou d’intéressement doivent en bénéficier. "Il ne peut pas leur être répondu qu’ils ne travaillent pas en France ou qu’ils n’y sont pas rémunérés", reprend la Cour de cassation, y compris lorsque leur contrat est suspendu. "Toute clause contraire est réputée non écrite", conclut la plus haute juridiction française.