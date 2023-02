Les seniors ont moins d'accidents du travail, mais ils sont plus graves

Les travailleurs de plus de 50 ans ont un peu moins tendance à avoir des accidents de travail que les autres, mais ces accidents sont plus graves quand ils surviennent, selon l'Observatoire santé publié ce mardi par la Mutualité française. "Le nombre d'accidents du travail diminue avec l'âge", explique-t-il : les accidents du travail des plus de 50 ans représentent en effet 25% des accidents du travail totaux, alors que ces travailleurs seniors représentent 29% des salariés.

En revanche, lorsque ces accidents surviennent, ils sont plus graves : les salariés de plus de 50 ans sont nettement sur-représentés dans les incapacités permanentes ou les décès, puisque dans 41% des incapacités permanentes et 58% des décès liés à un accident du travail, la victime a plus de 50 ans.