Au travail, la justice ne reconnaît pas toutes les discriminations

On ne peut crier à la discrimination comme on crie au loup. Dans le monde du travail, on peut se retrouver en difficulté, isolé, avec des équipes qui ne font plus confiance à un collaborateur ou encore sans pouvoir prendre des vacances aux moments souhaités. On ne peut pas néanmoins en déduire qu’il s’agit de comportements discriminatoires à notre égard. La Cour de cassation rappelle que le code du travail reconnaît précisément ces types de discriminations.

Un salarié se plaint d'être le seul, parmi ses collègues de même niveau, à se voir affecté à des tâches dévalorisantes. "Il y a discrimination dès lors que cette affectation à des missions qui relèvent d'une catégorie inférieure ne touche qu'une personne avec laquelle le patron souhaite être désagréable, par mesure de rétorsion après un désaccord", affirme-t-il.