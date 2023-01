Aucun contrat de travail ne peut prévoir un changement d'employeur

Impossible d’embaucher un salarié sans lui faire signer un contrat de travail. Sur cette convention, on trouve les droits et les devoirs de l’employé et de son entreprise. Plusieurs clauses peuvent assortir le contrat. Elles doivent rester proportionnées au but recherché et mises en œuvre loyalement. Ces clauses fixent certaines règles concernant la période d’essai, la mobilité, la non-concurrence ou encore la confidentialité. Attention, la loi prohibe l'existence de certaines clauses interdites. Par exemple, une clause ne peut pas permettre à un employeur de modifier unilatéralement le contrat. L’entreprise ne peut pas non plus prévoir un changement d’employeur, énonce la Cour de cassation à propos de l’affaire suivante.

Un salarié se voit embauché en signant une clause de mobilité possible vers tout autre établissement ou filiale de son entreprise en métropole. Quelque temps plus tard, il refuse finalement une mutation. L’employeur le licencie pour non-respect de son contrat.

Devant les prud'hommes, l'entreprise plaide que même si la clause est critiquable, la mutation proposée était possible. "Elle n’entraînait pas en l'espèce un changement d'entreprise, mais un simple rattachement à un autre établissement", se défend l’employeur. Il estime encore que s'il peut être anormal d'imposer au salarié un nouvel employeur qui n'appartenait pas au groupe au moment de son embauche, les possibilités de mobilité restent valables dès lors qu'il s'agit de le muter dans une des sociétés qui appartenaient déjà au groupe lors de la signature du contrat.