Impossible de contester une signature numérisée

"La signature scannée n'étant ni une signature manuscrite originale, ni une signature électronique sécurisée, n'a aucune valeur", affirme ce salarié. Pour lui, le contrat est dès lors inexistant. "Or, sans contrat écrit, l'embauche est forcément à durée indéterminée et non à durée déterminée. La rupture, due à la faute du patron, est en conséquence un licenciement abusif, sans cause réelle et sérieuse, justifiant des indemnités diverses", argumente cet ouvrier.

La Cour de cassation ne suit pas ce raisonnement. Une signature est réputée validée lorsque les parties peuvent en identifier l’auteur. "Si la signature numérisée n'est pas assimilable à une signature électronique issue d'un procédé fiable d'identification, comme l'exige le code civil, elle n'est pas pour autant assimilable à une absence de signature, dès lors que le signataire est parfaitement identifié", concluent les juges.