L’expropriation d’une parcelle agricole concerne tous les exploitants

La Cour de cassation reconnaît que la demande reste possible. Mais les juges rappellent qu’elle doit être formulée par les deux titulaires du bail et non seulement par celui qui exploite matériellement ces lieux. "Il s'agit en effet d'abandonner une partie de l'exploitation et c'est un acte grave qui intéresse nécessairement tous les titulaires du droit d'exploitation", conclue la Cour.