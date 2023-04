Mentir à Pôle emploi, une escroquerie qui se paye très cher

Tout demandeur d'emploi inscrit à Pôle emploi doit, chaque mois, actualiser en ligne ou par téléphone sa situation afin de renouveler son inscription. Avec la question "avez-vous travaillé ? à temps plein ou partiel ?", l’organisme peut ajuster les sommes à verser aux allocataires. La Cour de cassation assimile de fausses déclarations à de l’escroquerie.

Un chômeur répondait régulièrement à cette question qu’il n’avait pas du tout travaillé. En réalité, il avait retrouvé un emploi depuis plusieurs mois. "Ce n'est qu'un mensonge et le mensonge n'est pas punissable en droit pénal", soutient l'ancien chômeur, poursuivi en justice par Pôle emploi. Devant le tribunal correctionnel, il obtient gain de cause. Pôle emploi se pourvoit en appel. L’organisme argue qu’il s’agit d’une escroquerie et d’un mensonge entouré de manœuvres.