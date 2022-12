Pendant votre arrêt-maladie, vous pouvez travailler dans une autre entreprise

Blessé après un accident ou malade, vous vous faites arrêté par un médecin. Durant cet arrêt de travail, vous devez respecter plusieurs obligations : suivre les prescriptions de votre médecin, vous soumettre aux contrôles médicaux organisés par l'employeur et/ou la Sécurité sociale, respecter des interdictions de sortie, etc. Votre entreprise ne vous paie plus directement : la sécurité sociale vous verse des indemnités journalières (revenus de remplacement). Paradoxalement, même en arrêt-maladie, la plus haute juridiction française vous autorise quand même à travailler ailleurs.

Vis-à-vis de la sécurité sociale, la maladie interdit toute activité, qu'elle soit de travail, domestique, sportive, bénévole ou de loisirs, et cela, même durant les heures de sortie autorisées. Pour percevoir des indemnités journalières, le salarié arrêté pour une maladie ou un accident ne peut exercer aucune activité qui ne soit pas expressément autorisée par le médecin.