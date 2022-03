Suivre une formation ne fait pas de vous un consommateur

À l’école, on ne consomme pas, on apprend. Voici en substance le message adressé par la Cour de cassation. La formation professionnelle permet à un individu d’acquérir les connaissances spécifiques et le savoir-faire d’un métier. Le droit considère que cet apprentissage ne peut pas relever de la consommation.

Un étudiant saisit la plus haute juridiction française après avoir renoncé à sa formation en cours d’année. Il refuse de payer le solde des mois restants puisqu’il ne les a pas suivis. "La clause qui impose de payer l'intégralité de l'année commencée est abusive et le procès ayant été engagé plus de deux ans après la rupture, le dossier était prescrit, selon le code de la consommation", se défend-il.