S’il y a harcèlement sexuel au travail, une démission devient licenciement

Le consentement sexuel consiste à donner son accord pour entretenir une relation sexuelle. Cet accord peut être donné par des paroles ou des gestes. Il doit rester clair et respecté. S’il n’y a pas consentement, il y a violence sexuelle. Il s’agit de toutes les situations dans lesquelles une personne subit un comportement ou des propos (oraux ou écrits) à caractère sexuel non désiré. Ces violences, interdites par la loi, sont sanctionnées pénalement jusqu’à trois ans de prison et 45 000 euros d’amende. Elles portent atteinte à l’intégrité physique et psychologique de la victime. Dans le monde du travail, une victime, qui démissionne à cause de ces violences, bénéficie de protections juridiques, rappelle la Cour de cassation.

Une jeune salariée quitte son emploi en invoquant un harcèlement sexuel de son patron. Elle obtient gain de cause devant les prud'hommes. Le patron, dans son recours, déclare qu'il a eu des relations intimes consenties avec cette salariée. "Tout ceci relève de la sphère privée, que les deux partenaires aient travaillé ou non dans la même entreprise et que l'un ait été ou non le supérieur de l'autre", affirme le patron. Il ajoute qu'il n'a pas forcé la jeune femme à partir en week-end avec lui. "Son départ de l'entreprise doit être considéré comme le résultat d'un licenciement nul puisqu'il est dû à un harcèlement", conclut le patron.