Un salarié fautif au volant d’une voiture de service doit-il toujours être sanctionné ?

Une erreur de conduite ne provoque pas toujours d’accident ou de dommage sur le véhicule. En cas de véhicule professionnel, la justice considère qu’une sanction prise par l’entreprise n’est pas forcément justifiée.

Le Code du travail distingue la voiture de fonction de la voiture de service : la première résulte d’un "avantage en nature" faisant partie intégrante de la rémunération du salarié, peu importe son statut (cadre, employé, etc.). Le véhicule a un coût pour l'entreprise qui peut en être propriétaire et en assumer l’entretien ou l’assurance. L’usage de la voiture de service doit rester exclusivement lié à l’activité professionnelle. Elle peut être partagée entre plusieurs employés et n’est pas considérée comme un avantage en nature. Elle n’apparaît donc pas sur la fiche de paie du salarié. En cas d’erreur de conduite, que doit faire l’entreprise ? La Cour de cassation apprécie la gravité des faits à partir de l’affaire suivante.

Sur le trajet entre son domicile et son travail, au volant d'une voiture de l'entreprise, un mécanicien commet plusieurs infractions au Code de la route. L’entreprise soutient que de tels faits, commis sur le trajet du travail et de surcroît avec un véhicule de service, "se rattachent à la vie professionnelle. Même si le temps de travail effectif n'a pas encore débuté, il y a bien là une cause de licenciement", assure la société propriétaire du véhicule.

L’entreprise invoque une série d'excès de vitesse. Elle en déduit que le mécanicien a un comportement dangereux sur la route. Elle lui reproche de ne pas respecter la charte interne d'utilisation des véhicules. Celle-ci impose de respecter le Code de la route. L’entreprise en conclut que son salarié ne respecte pas sa politique interne de sécurité.

Absence de dégâts sur le véhicule

La Cour de cassation constate que ni le véhicule, ni son conducteur ne sont impactés par ce comportement. "En l'absence de dégâts sur le véhicule ou de répercussions sur le travail comme sur la présence au travail, le patron ne peut pas décider de prononcer une sanction", indiquent les juges. Pour écarter les reproches, la Cour de cassation rappelle qu’il s'agit d'actes commis hors du temps de travail, dans la vie privée et sans répercussions sur le travail. "Pour sanctionner ce conducteur, il faudrait que le véhicule ait été endommagé ou que les faits aient eu des conséquences dans le travail", concluent les juges.