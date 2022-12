Manque de neige en stations : des conséquences lourdes sur les emplois saisonniers

Devoir s’adapter, Pascal Hourticq, moniteur de ski et de VTT, l’a bien compris. L’an dernier, il était sur les pistes avec ses élèves et cette année, il a repris son activité estivale et propose des balades en VTT. Mais, les journées sont beaucoup moins rentables. Il attend la neige avec impatience. Après les vacances, les clients devraient se faire plus rares et les moniteurs de ski sont des indépendants qui n’ont pas droit au chômage partiel.