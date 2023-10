Mon employeur peut-il me sanctionner pour une pratique interdite mais non formalisée ?

Les réseaux sociaux jouent de plus en plus de mauvais tours aux salariés. S’ils bénéficient dans l’entreprise et en dehors de celle-ci d’un droit à leur liberté d’expression, ils doivent néanmoins faire attention à ce qu’ils publient. Lorsque le secret professionnel et l’obligation de confidentialité rentrent en jeu, par exemple, ils peuvent se faire licencier. Des photos de fêtes publiées pendant un jour d’absence non justifiée les mettent également en difficulté aux yeux de la justice. Or, pour en arriver à une sanction aussi grave, l’entreprise doit formaliser les interdits, considère la Cour de cassation à propos de l’affaire suivante.

Un employé se voit notifier un licenciement pour faute grave. Motif, il n’a pas respecté une interdiction. Il s’est exprimé sur des réseaux sociaux au sujet de questions d'actualité brûlantes, donnant son opinion de manière virulente, appelant à participer à des manifestations et employant des termes excessifs ou injurieux. L'entreprise lui reproche de ne pas avoir obéi à l'obligation de neutralité, notamment politique, édictée dans une note diffusée en interne.